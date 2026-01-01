Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kent geneline yönelik uyarılarının ardından başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde yoğun şekilde görüldü.

Kentin önemli turistik merkezlerinden biri olan Beyoğlu Taksim bölgesinde de karla karışık yağmur etkili oldu.

Anadolu Yakası'nda ise Çekmeköy, Beykoz, Kartal ve Ümraniye bölgelerinde kar yağışı ve karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.

Avrupa Yakası’nda Sarıyer ve Arnavutköy çevresinde şiddetini artıran kar, yolların, çatıların ve araçların üzerini kapladı. Sarıyer Büyükdere Caddesi’nde bazı araçların kayarak ilerlediği, sürücülerin güçlükle seyahat ettiği görüldü. Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sarıyer mevkisinde ise bazı araçların yolda kaldığı, sürücülerin araçlarını yol kenarına çekerek beklediği bildirildi. Bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Anadolu Yakası’nda Beykoz, Ümraniye ve Çekmeköy’de etkisini sürdüren kar yağışı, yer yer trafik akışını olumsuz etkiledi. Beykoz’da yolda kalan araçların vatandaşlar tarafından itilerek hareket ettirildiği, karla kaplı rampalarda araç kuyruklarının oluştuğu gözlendi. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı, bazı noktalarda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldiği öğrenildi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler temkinli seyrederken, kent genelinde belediye ekiplerinin ana arterler ve bağlantı yollarında çalışmaları devam ediyor.