İstanbul'da hava sıcaklığının bugün en yüksek 25 en düşük 16 derece olması bekleniyor.

Lodostan kuvvetli, aralıklarla fırtına şeklinde ve saatte 65 kilometre hızı bulması beklenen rüzgarın yanı sıra metrekare başına da 13-35 kg yağış bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLACAK"

"Öğle saatlerinden (15.00) itibaren aralıklarla fırtına şeklinde (30-65km/s) esmesi beklenen rüzgar ile birlikte Silivri, Çatalca, ve Arnavutköy ilçelerimizde görülecek gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin, akşam saatlerinden itibaren Avrupa yakası boğaz çevresi ve Anadolu yakası genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbullulara çağrıda bulundu.

"İstanbullular Bugün evinize erken gidin" diyen Prof. Şen, "Ben 13:00 tv yayınından sonra eve dönüyorum" dedi.

Şen paylaşımında ayrıca şunları kaydetti:

"Bugün 15:00 den sonra Trakya'dan başlayacak yağış akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli. ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar yaşamda olumsuzluklar yapabilir. dikkatli ve tedbirli olunmalı."