Mart ayına girilmesiyle birlikte Türkiye'nin birçok şehrindeki karlı hava, yerini güneşe bıraktı.



Hava sıcaklıklarının artmasının ardından yeni bir rapor paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul ve çevre şehirler için sağanak yağış uyarısında bulunarak, tarih ve saat verdi.

BU AKŞAM BAŞLAMASI BEKLENİYOR



MGM'nin internet sitesinde yayınladığı rapora göre, 18.00 ile 21.00 arası başlaması beklenen yağmurun gece ve yarın gün boyunca etkisini devam ettireceği düşünülmekte.



Buna karşın 5 günlük hava tahmin raporuna yönelik verileri de paylaşan MGM, gelecek hafta Türkiye'nin tamamında güneşli havanın etkili olacağına dikkat çekti. Pazartesi günü itibarıyla sona ermesi beklenen yağışların ardından İstanbul'da güneşin etkili olması ve sıcaklıkların 15 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.