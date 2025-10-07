Uyarıya göre rüzgarın saatte 50 ila 70 kilometre hızla, bazı bölgelerde ise 80 km/saat hıza kadar ulaşması bekleniyor. Bu nedenle çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Fırtınanın etkisinin bugün (7 Ekim Salı) saat 14.00’te başlayıp, 8 Ekim Çarşamba saat 18.00’e kadar sürmesi bekleniyor.

DOĞU AKDENİZ'E KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji ayrıca Doğu Akdeniz için de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

8 Ekim Çarşamba sabah saatlerinden itibaren:

Adana

Osmaniye

Hatay’ın kıyı kesimleri

Kahramanmaraş’ın güneybatısı gibi bölgelerde yerel olarak şiddetli yağış görülecek. Yağışların 9 Ekim Perşembe öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.

SEL, YILDIRIM RİSKİ VAR

Meteoroloji, sağanaklarla birlikte ani sel ve su baskını, Yıldırım, Yerel dolu yağışı, Kuvvetli rüzgar, Kıyı bölgelerde hortum gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olmasını istedi.