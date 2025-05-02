Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya, Van ve Iğdır hariç) ile Muğla, Aydın, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya’nın batı iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un batısı, Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale'nin kuzeyi, Sivas, Karabük'ün doğusu, Kastamonu, Adıyaman, Şanlıurfa'nın kuzeyi, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Dikkat! Meteoroloji saat verip uyardı: Yurdun büyük bölümünde etkili olacak - 1Yağışlar yurdun büyük bölümünde etkili olacak Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığının, doğu kesimlerde biraz azalacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
BATIDA RÜZGAR HAFİFLEDİ
Batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu İle Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına(50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Dikkat! Meteoroloji saat verip uyardı: Yurdun büyük bölümünde etkili olacak - 2Ankara'da sağanak öğle saatlerinden sonra etkili olacak
BAŞKENT ANKARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT
Başkent Ankara'da beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sağanak yağışın öğleden sonra etkisini artırması bekleniyor.
İstanbul'da ise bugün çok bulutlu bir hava olacak. Kentin bazı noktalarında yerel sağanak geçişleri yaşanabilir.
Ege'de sıcaklık artıyor. Çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenen İzmir bugün 24 derece olacak
Dikkat! Meteoroloji saat verip uyardı: Yurdun büyük bölümünde etkili olacak - 32 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu
İL İL HAVA DURUMU
BALIKESİR °C, 19°C
Çok bulutlu
EDİRNE °C, 25°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 21°C
Çok bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 24°C
Çok bulutlu
MUĞLA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Dikkat! Meteoroloji saat verip uyardı: Yurdun büyük bölümünde etkili olacak - 42 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu
ADANA °C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde batı iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 23°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Dikkat! Meteoroloji saat verip uyardı: Yurdun büyük bölümünde etkili olacak - 52 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Dikkat! Meteoroloji saat verip uyardı: Yurdun büyük bölümünde etkili olacak - 63 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 21°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 17°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADIYAMAN °C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 27°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.