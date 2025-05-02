Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya, Van ve Iğdır hariç) ile Muğla, Aydın, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya’nın batı iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un batısı, Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale'nin kuzeyi, Sivas, Karabük'ün doğusu, Kastamonu, Adıyaman, Şanlıurfa'nın kuzeyi, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Dikkat! Meteoroloji saat verip uyardı: Yurdun büyük bölümünde etkili olacak - 1Yağışlar yurdun büyük bölümünde etkili olacak Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığının, doğu kesimlerde biraz azalacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BATIDA RÜZGAR HAFİFLEDİ

Batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu İle Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına(50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Dikkat! Meteoroloji saat verip uyardı: Yurdun büyük bölümünde etkili olacak - 2Ankara'da sağanak öğle saatlerinden sonra etkili olacak

BAŞKENT ANKARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

Başkent Ankara'da beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sağanak yağışın öğleden sonra etkisini artırması bekleniyor.

İstanbul'da ise bugün çok bulutlu bir hava olacak. Kentin bazı noktalarında yerel sağanak geçişleri yaşanabilir.

Ege'de sıcaklık artıyor. Çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenen İzmir bugün 24 derece olacak

Dikkat! Meteoroloji saat verip uyardı: Yurdun büyük bölümünde etkili olacak - 32 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu

İL İL HAVA DURUMU

BALIKESİR °C, 19°C

Çok bulutlu

EDİRNE °C, 25°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C

Çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 24°C

Çok bulutlu

MUĞLA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Dikkat! Meteoroloji saat verip uyardı: Yurdun büyük bölümünde etkili olacak - 42 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu

ADANA °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde batı iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 23°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Dikkat! Meteoroloji saat verip uyardı: Yurdun büyük bölümünde etkili olacak - 52 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Dikkat! Meteoroloji saat verip uyardı: Yurdun büyük bölümünde etkili olacak - 63 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 21°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADIYAMAN °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 27°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.