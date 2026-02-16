Haftanın ilk gününde Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın hızı saatte 80 kilometreye kadar çıkacak. Fırtınanın; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve özellikle soba/doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere yol açabileceği uyarısı yapıldı. Kıyı Ege’de ise sağanak yağışın yerel olarak çok kuvvetli olması, ani sel ve su baskını riskini artırıyor.

SARI KODLA UYARI YAPILDI

Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Ordu, Samsun, Sinop, Aksaray ve Karaman’da yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı hazırlıklı olması istendi.

ÇAMUR YAĞIŞI VE TOZ TAŞINIMI

MGM’nin raporundaki en dikkat çekici detaylardan biri de Marmara ve Ege bölgelerini etkisi altına alacak olan çöl tozu oldu. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinin düşeceği, hava kalitesinin azalacağı ve yağışın "çamur" şeklinde düşeceği belirtildi. Astım ve üst solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşların tedbirli olması istendi.