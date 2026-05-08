Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 günlük döneme ilişkin kritik hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre; yurdun batısında sıcak hava dalgası etkili olurken, doğu ve iç kesimlerde yerel kuvvetli yağışlar hayatı olumsuz etkileyebilir.

HAVA İKİYE BÖLÜNECEK: BİR TARAF BAŞKA, DİĞER TARAF BAŞKA

Türkiye, önümüzdeki 5 günlük süreçte adeta ikiye bölünecek. Batı illerinde termometrelerin 32 dereceyi aşarak yılın ilk rekorlarını kırması beklenirken, İç ve Doğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporlarına göre sıcaklıklar ülke genelinde kademeli olarak artarken, yağışlar yer yer kuvvetini artırarak devam edecek.

BATI KESİMLER YANACAK

Hafta sonunun ilk gününde yağışlı hava sahası etki alanını genişletiyor. Cumartesi günü Marmara’nın güneydoğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak yağışlar görülürken, Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Pazar günü ise İç Anadolu, Göller Yöresi ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel kuvvetli sağanaklar bekleniyor. Bu süreçte Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de güneş yüzünü gösterecek, Aydın ve Muğla çevresinde sıcaklıklar 30 dereceye dayanacak.

Yeni haftanın başında yurdun batısında sıcaklıklar hissedilir derecede artarak yaz değerlerine ulaşacak. Pazartesi ve Salı günleri Marmara ve Ege bölgelerinde termometreler 28-32 derece aralığına çıkarken; İzmir 31°C, Aydın 32°C ve Edirne 31°C ile haftanın en sıcak günlerini yaşayacak. Buna karşın İç Anadolu’nun tamamı, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam edecek.

SICAKLIK YÜKSELİYOR

Bölgesel tahminlere bakıldığında Marmara'da İstanbul 24°C, Çanakkale 24°C ve Kırklareli 27°C civarında seyrederken; Ege'de Denizli 26°C, Afyonkarahisar 22°C seviyelerinde kalacak. Akdeniz'de Adana ve Hatay 27°C, Antalya ise 24°C olacak. Karadeniz’de Bolu 24°C, Samsun 19°C ve Trabzon 17°C ölçülürken; Doğu Anadolu'da Erzurum ve Kars 13-15°C, Güneydoğu'da ise Şanlıurfa 25°C ve Diyarbakır 24°C ile daha serin ama parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.