Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde hafta boyunca etkili olan yağışlı havanın büyük ölçüde çekildiğini söyledi. Çelik, yağışlı sistemin hafta ortasına kadar yalnızca ülkenin batı kesimlerinde kendini göstereceğini belirtti.

Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yarın, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini ifade eden Çelik, "Hafta sonuna gelindiğinde ise yeni bir yağışlı hava dalgası yurdun büyük kısmında etkili olacak." dedi.

Ayrıca, bu yeni sistemle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda mevsim normalleri seviyesine ineceğini aktardı.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR

Hafta sonunda ülkenin geniş bir bölümünde yağış beklendiğini söyleyen Çelik, "Doğu Anadolu’nun yüksek bölgeleri ile İç Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı yeniden görülecek." bilgisini paylaştı.

3 İLİMİZE UYARI

ANKARA

Çelik, başkentte çarşamba, perşembe ve cuma günleri yağış öngörülmediğini, hava sıcaklıklarının ise 16–17 derece civarında devam edeceğini söyledi.

İSTANBUL

Kentte yarın ve perşembe günü yağış beklenmiyor. Ancak cuma ve cumartesi günleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı; şehirde sıcaklıkların 18–20 derece arasında seyredeceği bildirildi.

İZMİR

Hafta boyunca aralıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı kentte, hafta sonu gelecek yeni sistemle birlikte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği aktarıldı. Çelik, İzmir’de en yüksek sıcaklıkların 20–21 derece düzeyinde olacağını belirtti.