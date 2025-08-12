MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; 14 Ağustos Perşembe günü, gece saatlerine kadar Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Yalova’nın batı ilçelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) beklendiği bildirildi.

"DİKKATLİ OLUN" ÇAĞRISI

Açıklamada, fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İZMİR VE MANİSA'YA DA UYARI GELDİ

Meteoroloji'den yapılan bir diğer açıklamada ise "Marmara'nın Batısı ile İzmir ve Manisa'nın Kuzey Kesimlerinde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor!" ifadeleri kullanıldı.

