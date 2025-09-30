Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı ve kuzey bölgelerinde sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacağı bildirildi.

KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kuvvetli yağış beklenen illeri belirterek dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Şen, gece ve cumartesi sabah saatlerine özellikle dikkat çekti.

Prof. Dr. Şen’in paylaşımına göre, Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. İzmir civarında da Cuma gecesi ve Cumartesi sabah saatlerinde yağışın yoğun olacağı ifade edildi. Batıda sıcaklıkların 3-4 derece azalacağı belirtildi.

"UMARIM TAHMİNİM TUTMAZ"

Şen, sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yaparak sahil kesimlerini işaret etti. "Umarım tahminim tutmaz" diyen Şen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cuma günü Kuşadası Bodrum Marmaris Köyceyiz Fethiye de çok şiddetli yağış var bu bölgelerde oturan vatandaşlarımız şimdiden tedbirini alsın. Hem denizde hem karada (tekne) evinizi su baskınlarından koruyun. "