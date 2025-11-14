Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam ve gece saatlerinde Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin'de toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.

Kurum, vatandaşların hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Adıyaman ve Şanlıurfa'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.



Adıyaman

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Park halindeki araçların üzerleri tozla kaplandı.

Şanlıurfa

Kent merkezi ile Siverek ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran toz taşınımı, öğleden sonra yoğunlaştı.

Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü. Park halindeki araçların üzeri tozla kaplandı.