HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya'nın batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 19°C, 38°C

Az bulutlu

EDİRNE 22°C, 37°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL 23°C, 34°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 21°C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Denizli ile Afyonkarahisar'ın güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam güney kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 25°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 35°C

Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 37°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 31°C

iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 25°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 20°C, 34°C

öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, güneyi ve kuzeybatısının yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 18°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 18°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 21°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 37°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 31°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 29°C

öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 27°C

öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 22°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu, Gaziantep çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık