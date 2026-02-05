Megakentte bahar havası yerini zorlu kış koşullarına bırakıyor. Akşam saatlerinden itibaren başlayacak olan fırtına ve şiddetli yağmurun, önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kenti sarı kodla uyardı.
HARİTALARDA 9 ŞİDDETİNDE YAĞIŞ GÖRÜLDÜ
Hava tahmin raporlarındaki son verilere göre, İstanbul’da etkili olacak yağışın haritalara yansıması 9 şiddetinde olacak. Bu yüksek yoğunluktaki yağışın, özellikle sahil kesimlerinde ve alçak noktalarda ani su baskınlarına yol açabileceği değerlendiriliyor. Meteoroloji, bu kritik tablo üzerine İstanbul için "sarı alarm" verdi.
FIRTINA VE SOĞUK HAVA GELİYOR
Hafta başından bu yana süren güneşli hava, akşam saatlerinden itibaren yerini şiddetli rüzgara bırakacak. Fırtınanın etkisiyle hissedilir derecede düşecek olan hava sıcaklıkları, kenti yeniden kış moduna sokacak. AKOM, fırtınanın birkaç saat içinde İstanbul genelinde etkisini artıracağını ve ulaşımda aksamalara neden olabileceğini bildirdi.
BİR HAFTA BOYUNCA YAĞMUR VAR
Tahminlere göre yağışlı hava sadece bu akşamla sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki hafta boyunca megakentte hemen her gün yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.