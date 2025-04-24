İstanbul’da hafta sonuna kadar sürecek bahar havası, yerini sert rüzgarlar ve soğuk yağışlara bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son tahminler, pazar günü itibarıyla hava koşullarında ani ve hissedilir bir değişim yaşanacağına işaret ediyor.

Güneşli Günler Geçici: Hafta Sonu Hava Dönerken Sıcaklıklar Düşecek

Şehrin dört bir yanında etkili olan güneşli ve parçalı bulutlu gökyüzü, sıcaklıkları 17 ila 20 derece bandında tutuyor. Ancak bu huzurlu atmosfer uzun sürmeyecek. Meteorolojik verilere göre, pazar günü kuzeyli rüzgarlar (poyraz) etkisini artıracak. Saatte 40 ila 70 kilometre hızla esecek kuvvetli rüzgarlar, beraberinde 5 ila 8 derecelik ani bir sıcaklık düşüşü getirecek.

Mevsim Normallerinin Altına İniyoruz

İstanbul’da sıcaklıklar, pazar gününden itibaren mevsim normallerinin altına gerileyecek. Rüzgarın etkisiyle birlikte yer yer sağanak yağışlar ve kısa süreli gök gürültülü geçişler bekleniyor. Vatandaşların bu ani hava değişimine karşı hazırlıklı olmaları konusunda uzmanlardan uyarı geldi.

Gün Gün İstanbul Hava Durumu Tahmini

Perşembe (Bugün): Parçalı bulutlu, 16°C / 10°C

Cuma: Öğleden sonra yerel hafif yağmur, 19°C / 10°C

Cumartesi: Öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış, 20°C / 12°C

Pazar: Kuvvetli poyraz ve yağışla birlikte çok bulutlu, 14°C / 9°C

Pazartesi: Az bulutlu, zaman zaman fırtına etkili rüzgar, 15°C / 7°C

Salı: Çok bulutlu, fırtınayla birlikte hafif yağmur, 14°C / 6°C

Çarşamba: Çok bulutlu, yer yer rüzgarla birlikte hafif yağış, 15°C / 7°C

İstanbullulara Kritik Uyarı: Soğuk ve Fırtınaya Hazırlıklı Olun!

Meteoroloji yetkilileri, özellikle pazar günü ve sonrasında etkili olacak sert rüzgarlar ile ani sıcaklık düşüşlerine karşı İstanbulluları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Özellikle açık alanlarda vakit geçirecek vatandaşların dikkatli olması, fırtına riskine karşı hazırlıklarını yapmaları gerekiyor.