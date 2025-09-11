Son dakika... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), eylül ayı politika faizi kararını açıkladı. Ekonomistlerin beklentisi TCMB'nin faizi 200-250 baz puan indirmesi yönündeydi.

PPK, yılın altıncı toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43'ten yüzde 40,5'e düşürdü.

GECELİK BORÇLANMA FAİZİ DE DÜŞTÜ

Açıklamaya göre, gecelik borç verme faiz oranı (üst bant) yüzde 46’dan yüzde 43,5’e, gecelik borçlanma faiz oranı (alt bant) ise yüzde 41,5’ten yüzde 39’a çekildi.

TCMB'nin yılın sonuna kadar 23 Ekim 2025 ve 11 Aralık 2025 tarihleri olmak üzere 2 PPK toplantısı daha olacak.

KARAR METNİNDEN ÇIKARILAN İFADE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), önceki faiz karar metinlerinde “TL’nin reel olarak değerlenmesi” ifadesine yer veriyordu ancak bugünkü toplantı metninden bu ifade çıkarıldı. Yani enflasyondan arındırılmış olarak Türk lirasının güçlenmesinin, fiyat istikrarı açısından önemli olduğuna vurgu yapıyordu. Bu ifadenin metinden çıkarılmasını Ekonomist Emre Şirin SÖZCÜ'ye değerlendirdi.

Şirin'in değerlendirmesi şu şekilde:

"Metin'den bu ifadenin çıkarılması tabi ki kurla alakalı. Bundan sonraki süreçte yukarı yönlü bir hareket mi olacağı izlenimi doğruyor elbette... Ama şu da unutulmamalı Mehmet Şimşek'in ortaya koyduğu programın özünde kurun baskılanması var.

Dolayısıyla bundan nasıl vazgeçecekler, bundan sonraki süreçte bunu iyice izlemek lazım. Fakat şu da bir gerçek; bu politika ile birlikte enflasyonla mücadelede başarı elde edilemediğini kendileri de görüyorlar itiraf etmeseler de."

Hem turizmin hem üretimin hem yatırımın hem de beklentiler tarafının daha doğru yönetilebilmesi için kurun serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan Şirin, değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Bunu yapabilirler mi? Normal koşullar altında çok zor. Fakat bir siyasi etken, politik gelişmeler bahane edilerek böyle bir tablo ortaya konulabilir. Bunu izlemek lazım özellikle küresel ve yurtiçi siyaset açısından."

Bununla birlikte an itibariyle adı sıkı ama kendisi gevşek bir politika uygulandığının altını çizen Şirin, "Bundan sonraki süreçte kredi kanallarının da açılacağı bir süreç olmasını bekliyorum. Reel sektörün içinde bulunduğu durum, işsizlik, bireylerin yüksek borçluluğu ve artık dönememesi; faiz indirimlerinin asıl sebebi." ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDE DAHA ENFLASYONİST BİR SÜREÇ VAR"

Şirin, doğal olarak Türkiye ekonomisinin önünde bundan sonraki süreçte daha enflasyonist bir süreç olduğunu bunun da programın iflası manasına geldiğini söyleyerek değerlendirmesini şöyle tamamladı:

"Dolar meselesine tekrar gelecek olursak hem serbest bırakmaları gerektiğini biliyorlar hem bırakmanın maliyetinden korkuyorlar!

Dolayısıyla ekonomi yönetimi ve merkez Bankası kur ile ilgili zamanında atması gereken adımları atamamanın sıkıntısını yaşıyorlar.

Bir çok maliyete katlanıldı bu uğurda ama başarısız olundu. Şimdi bedeli yine vatandaş ödeyecek.

Şu da bir gerçek dışarıdan anlamlı bir sıcak para isteniyorsa dolar serbest bırakılmalı. Yoksa sürekli geçici giriş çıkışlar olur ve hep bedel ödenir.

Ama şu da unutulmamalı; asıl problem para politikası değil, siyaset!"

PİYASANIN TEPKİSİ NE OLDU?

Merkez Bankası'nın kararının ardından piyasalar kararı sakin karşıladı İşte piyasanın ilk tepkisi:

Dolar/TL kuru karardan önce 41,29 seviyesindeydi. Kararın ardından dolar/TL kuru 41,29 seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL karardan önce 48,36 seviyesinde bulunuyordu. Kararın hemen ardından 48,36 seviyesi civarında bulunuyor.

Borsa faiz kararı öncesinde 10 bin 691 puanda bulunuyordu. Kararın ardından 10 bin 684 puanda hareketleniyor.

Gram altın karardan önce 4 bin 808 lirada hareketlenirken, karardan sonra 4 bin 807 lirada hareketleniyor.