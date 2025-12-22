Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından oyuncularını tebrik eden Metin Diyadin, kulüpte yaşanan sürece dikkat çekerek "Futbolcularımı tebrik ederim. Üç başkan, üç teknik direktör değişti. Son başkanımız oyuncuların bazı taleplerini yerine getirdi. Bizim artılarımız var ama Trabzonspor da bugün ilk kez bu kadar açık verdi. Göktan ve Metehan'la kontraları iyi yakaladık. Maçın gollü ve zevkli olması iyi oldu" dedi.

HEDEFİNİ AÇIKLADI

Gençlerbirliği ile olan bağından ve kulübün geleceğine dair hedeflerden de söz eden Metin Diyadin, "Ben 20 yaşında Trabzon'dan Gençlerbirliği'ne geldim. İlhan Cavcav'dan sonra yapısal bir dikiş tutmadı. Burada bütün Gençlerbirliler birlik içinde. Bu zorlu süreçten güzel çıkıp sadece sportif başarılar değil, kulübün ekonomik düzene girmesi için de bir yapılanma içinde olacağız" şeklinde konuştu.