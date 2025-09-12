Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "diploma davası"nda ilk kez hakim karşısına çıktı.

Partililerin, vatandaşların ve üniversite arkadaşlarının da takip ettiği davada İmamoğlu'nun yaptığı savunma da gündem oldu.

'SİYASİ ŞOVA DÖNÜŞTÜRÜYOR'

Duruşmanın ardından, AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Metin Külünk, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu'nun "yargılanma süreci ve mahkeme salonlarındaki görüntüsüne" ilişkin açıklama yapan Külünk, "Bu süreç, hukuki bir muhakemeden ziyade adeta bir siyasi gösteri alanına dönüştürülmek istenmektedir" dedi.

İmamoğlu'nun mahkeme salonunu miting alanına çevirdiğini savunan Külünk, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a da seslenerek "gerekli tedbirlerin" alınması çağrısında bulundu.

'GİZLİ BİR EL 'ZELENSKİ İMAMOĞLU' ALGISI GAYRETİ İÇİNDE'

Külünk paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ekrem İmamoğlu’nun Yargılanma Süreci ve Mahkeme Salonlarındaki Görüntü

Bu süreç, hukuki bir muhakemeden ziyade adeta bir siyasi gösteri alanına dönüştürülmek istenmektedir. Sanık sıfatıyla mahkemede bulunması gereken şahıs, çoğu zaman bir miting alanındaymış gibi davranmakta, mahkeme salonlarını siyasi şov sahnesine çevirmektedir.

Şunu da belirtmek gerekir ki,

Adalet Bakanlığı’ndaki yargı bürokrasisi konunun bu noktaya gelebileceğini önceden öngörememiş olabilir.

Ancak ortaya çıkan bu görüntülerden sonra, artık çok daha dikkatli olunması gerektiği açık bir gerçektir.

Sahte Kahraman ortaya çıkarma peşindeler.

Ortadaki tablo açıkça göstermektedir ki, belirli odaklar veya gizli bir el, mahkeme salonlarını kullanarak “Zelenski İmamoğlu” algısı üzerinden bir mağduriyet figürü gayreti içindedir.

Bu yaklaşım, hem kamuoyunu yönlendirmeye hem de uluslararası arenada Türkiye’nin hukuk sistemini tartışmalı göstermeye yöneliktir.

Adalet Bakanlığı’nın Rolü

Bu noktada, Adalet Bakanlığı’nın devreye girerek mahkemelerin siyasi propaganda alanına dönüştürülmesine karşı gerekli tedbirleri alacağından kuşku duymuyoruz. Çünkü yargı, siyasi şovların gölgesinde kaldığında hem adaletin terazisi zedelenmekte hem de kamu düzeni zarar görmektedir.

İşbu duruma dair mutlaka tahkikat yapılacaktır inancındayız."

İMAMOĞLU'NUN 'DİPLOMA DAVASI'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasının usulsüz olduğu iddiasıyla açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya partililer, vatandaşlar ve İmamoğlu’nun üniversite arkadaşları katılırken mahkeme, davayı 20 Ekim 2025 saat 11.00'e erteledi.

İmamoğlu hakkında, “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis ve siyasi yasak talep ediliyor.