Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. ‘Maç sonunda yaşananları anlamak mümkün değil’ diyen Öztürk’ün A Spor’a yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Bir maçtı, bir kupa maçıydı oynandı. Gidiyoruz, oynuyoruz ve kazanıp geliyoruz. Geçen hafta Beşiktaş'a kaybettik, Fenerbahçe'yi yendik. Bunlar futbolda olan klasik olaylar ama maç sonunda yaşananları anlamak mümkün değil."

“Federasyondan hakem raporları da geldi. Raporları görünce inanmakta zorluk çektiğimiz konular var. Bunlardan bir tanesi, Okan Hoca'nın tahrik ettiği söyleniyor, hakem raporuna da bunu yazmış ve sarı kart gösterdiğini söylemiş. Rapordan okuyorum, 'Tam bu sırada ev sahibi teknik direktörü de oradaydı bizi tebrik ederken, 'Çok iyi hakem performansı' dedi. Aynı söylemi ev sahibi teknik direktöre bakarken tekrarladı.' diyor. Daha sonra Okan Buruk'a saha içinde ihtar gösteremediğini ve ihtar verdiğini ve rapor yazacağını kulüp yetkililerine bildirdim diyor."

"Ben bununla hayatımda ilk defa karşılaşıyorum. Burada sarı kart gösterdiği ve ihtar ettiğini söylediği konu, Okan Hoca'nın hakem performansını çok beğendiğini söylemesi. Bu ne zamandır hakaret oldu, bilmiyorum. Mourinho için hakaretse bilmiyorum."

‘HAYATIMDA HİÇ KARŞILAŞMADIM’

"Bir diğer konu, izledim, daha sonra da baktım, Okan Hoca'ya sahada sarı kart gösterilmedi. Hakem 10 saniye, 20 saniye içinde bir ofsayta, penaltıya veriyor. İki kişi arasındaki olaylarda sarı kart, kırmızı kart gösteriyor. Olay bittikten sonra soyunma odasına gidip sarı kart... Herhalde belki unuttu ya da birileri yönlendirdi onu! En azından tahrik diyelim falan dediler herhalde! Yönlendirme oldu diye düşünüyorum. 64 yaşındayım böyle bir şeyle hayatımda hiç karşılaşmadım!"

‘MOURINHO ONA SALDIRDI’

"Bu işin silsilesi vardır. Madem Okan Hoca, provoke etti, sarı kartı orada gösterirsiniz. Ondan sonra Mourinho ona saldırdı. Kırmızı kartı da orada gösterirsiniz. Okan Buruk, "Çok iyi hakem performansı" diyor!"

‘MOURINHO SABIKALI’

"Mourinho zaten sabıkalı. Arkasından zaten koşuyor. Şimdi herkes adamı korumaya çalışıyor. Okan Buruk'un "Çok iyi hakem performansı" dediğini duymuş hakem, 20 dakika sonra mı aklına geldi sarı kart göstermek?"

"Burada bir kasıt, yönlendirme olduğu belli. Burada beklenen Mourinho'nun cezasında indirim. PFDK bir ceza verecek, Tahkim'e gidilecek ve bu ceza indirilecek. Sonunda da önümüzdeki sezon burada olup olmayacağı belli olmayan Mourinho'nun cezasını Türkiye Kupası'nda çekmesi sağlanacak."

BARIŞ ALPER VE FOTİ

“Bir Türk çocuğa annesi üzerinden küfür ediyor. Dördüncü hakem de yanında, raporda yazıyor. Barış Alper buna rağmen sakin kalıp devam ediyor ama tekrarlıyor. El kol hareketleriyle devam ediyor. Foti, teknik heyette olsa ne olur olmasa ne olur! Ama Barış Alper'in takımda olması çok şey değiştiririr. Kasıtlı olarak kırmızı kart görmesini sağlıyor. Bu tiyatroyu herkes seyretti."