Metin Şentürk geçen günlerde kardeşi Bayram Şentürk için dua istemişti. Kardeşinin aylardır kanserle mücadele ettiğini söyleyen şarkıcı, Instagram'da paylaştığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Hayat bazen hepimizi farklı acılarla sınayabiliyor. 11 aydır kardeşimle amansız kanser hastalığıyla büyük bir mücadele göstererek savaştık. Ancak şimdi hastanedeyiz, acıları yoğun. Kardeşimi bu acılardan duanın gücünün de kurtaracağına çok inananlardanım. Hepinizden acısının dinmesi için dua bekliyorum. Allah dualarınızı kabul etsin. Allah hepinizden razı olsun.
Metin Şentürk'ün kardeşi dün hahayatını kaybetti. Şentürk acı haberi "Ailemizin kıymetlisi 11 ay süren yaşam mücadelesi sonucunda hakkın rahmetine kavuşmuştur" sözleriyle duyurdu.
Bayram Şentürk için bugün cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri kabul ederken güçlükle ayakta duran Metin Şentürk gözyaşlarını tutamadı.