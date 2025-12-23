Sabah 06:30'da Yenikapı'dan hareket eden Hacıosman metrosu ikinci durak olan Haliç Köprüsü'ne geldiği sırada henüz perona ulaşmadan arızalandı.

Yapılan anons ile yolcular köprünün kenarındaki dar tahliye yolunda sabahın karanlığında yağmur altında tehlikeli bir yolculukla perona kadar ulaştı.

Bir metro treni dolusu yolcu hiçbir anons yapılmadığı için çaresizlik içinde ne yapacağını birbirine sorarken bir görevli çevresini saranlara 'köprüden aşağıda İETT otobüsleri ring seferleri yapacak' diyerek yönlendirme yaptı.

Ancak köprünün altına inen yüzlerce yolcuyu bekleyen otobüs olmadığı için herkes çaresizlik içinde başının çaresine baktı. Yenikapı'da metroyu bekleyen yüzlerce kişi de araç gelmeyince Marmaray ile Söğütlüçeşme'ye geçip metrobüse aktara yapmak için büyük kalabalıklar oluşturdu. Saatler süren arıza İstanbulluların işlerine ve okullarına gecikmesine neden oldu.