CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 200'üncü gününde yapacağı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine saatler kala İstanbul Valiliği yeni bir karar aldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından karara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu'n bazı çıkışlarının saat 17.00 itibarıyla kapatıldığı belirtildi.
Metro İstanbul'un açıklamasında kararın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olduğu ifade edildi. İstasyonun diğer 8 giriş-çıkışı ise kullanıma açık olacağı duyuruldu.
Kapatılan çıkışlar şöyle:
* Şişli çıkışı,
* Fulya çıkışı,
* AVM
* AVM Otopark çıkışı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 200'üncü gününde yapacağı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine saatler kala İstanbul Valiliği yeni bir karar aldı.