İstanbul’un Cevizlibağ Metrobüs Durağı’nda, Beylikdüzü istikametinde şoför İsmail B. idaresindeki metrobüs, tekerlekli sandalyesiyle yol alan Hüseyin C.’ye çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Hüseyin C. ile metrobüsün ani fren yapması sonucu yaralanan Cabir D. ve Ebrar N.K.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hüseyin C., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Metrobüs şoförü İsmail B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Hüseyin C.’nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.