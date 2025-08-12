İstanbul Mahmutbey-Şişli metro hattında seyahat eden üç kadın, yanlarında bulunan bir erkek yolcu tarafından sözlü tacize uğradı. Kadınlar, şüphelinin kendilerini gizlice fotoğrafladığını fark edince tepki gösterdi.
YAKALANINCA TELEFONUNU KIRDI
Kadınların müdahalesi üzerine şüpheli, telefonunu kırdı ve kadınlara saldırdı. Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, kadınların müdahalesiyle güvenlik gelene kadar bekletildi.
GÖZALTINA ALINDI
Güvenlik görevlilerine teslim edilen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kadınların şikâyeti üzerine ifadeleri alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.