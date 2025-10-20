Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, Sıhhiye-Çayyolu metrosunda siyah çarşaf giyerek vagonlarda dolaşan bir erkek görülüyordu. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kişinin ODTÜ Fizik Bölümü öğrencisi U.C.G. olduğunu tespit etti.

U.C.G., “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak” suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.C.G., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

“CADILAR BAYRAMI PARTİSİ İÇİN ALDIM”

U.C.G., savcılıktaki ifadesinde söz konusu çarşafı bir Cadılar Bayramı (Halloween) partisinde giymek için satın aldığını söyledi.

“Konur Sokak’ta düzenlenecek partiye katılmak için bir bluz ve çarşaf aldım. Çarşafı mağazada nasıl giyileceğini öğrenmek için denedim. Daha sonra metroya binip ODTÜ’ye gittim, orada çıkardım. Akşam partiye giderken yeniden üzerime geçirdim. Metroda ve sokakta yürürken başım açıktı, pelerin gibi kullandım.”

U.C.G., sahneye çıktığı sırada alkollü olduğunu belirterek, “Ne söylediğimi tam hatırlamıyorum” dedi.

“HİÇBİR KASTIM YOK, ÇOK PİŞMANIM”

Sosyal medyada paylaştığı videonun tepki çekmesi üzerine paylaşımı sildiğini belirten U.C.G.,

“Videoyu yalnızca takipçi kazanmak amacıyla paylaştım. Kimseye hakaret etmek ya da dini değerlere saygısızlık etmek istemedim. Bu şekilde yorumlanacağını bilsem kesinlikle paylaşmazdım. Çok pişmanım,”

dedi.

U.C.G., ayrıca kendisinin Adıyamanlı olduğunu ve muhafazakâr bir aileden geldiğini belirterek, “Böyle bir amacı taşımam mümkün değil” ifadelerini kullandı.