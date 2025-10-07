İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul, şehir içi ulaşımda artan valizli yolculuklara ilişkin yeni bir bilgilendirme yaptı. Açıklamada, yolcu yoğunluğunun arttığı metro hatlarında güvenlik ve konforu korumak amacıyla valiz taşıma kuralları yeniden hatırlatıldı.

Metro İstanbul açıklamasında, 30 kilogramdan ağır veya 120×60×50 santimetreden büyük valizlerin istasyon ve araçlara alınmayacağı, “kamping tipi büyük çantalar”ın da valiz sınıfında değerlendirileceği bildirildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Metroda valizinizle yolculuk ederken hem sizin hem de diğer yolcularımızın konforu için bazı kurallar var.

30 kg’dan ağır veya 120×60×50 cm’den büyük valizler istasyon ve araçlara alınmaz. Kamping tipi büyük çantalar da valiz sayılır.

Yanınızda en fazla 1 büyük boy valiz ile 1 kabin boy valiz ya da 1 küçük/orta boy sırt çantası taşıyabilirsiniz.

1’den fazla valiz ile giriş yapacak yolcularımız için ilave 1 yolculuk ücreti alınır.

Valizlerinizi koltuklara koymayınız ve geçişleri kapatmayınız. Kapı yanındaki ayakta durma alanlarını kullanabilirsiniz."