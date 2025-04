Merkez Bankası'nın, fiyat istikrarını sağlamak ve Türk Lirası'nı daha cazip hale getirmek amacıyla devreye aldığı yeni tedbirler, faiz oranlarını da doğrudan etkiledi. Mart ayında yapılan takvim dışı Para Politikası Kurulu toplantısında, gecelik borç verme faiz oranı yüzde 46 seviyesine çıkarıldı ve piyasaya bu oranla fonlama sağlanmaya başlandı. Bu adım, piyasa faizlerinin yükselmesine yol açtı ve mevduat faiz oranları da artış gösterdi.

Mart ayının ortalarında en yüksek mevduat faizi yüzde 47,00 seviyesindeyken, bu oran Nisan ayının ikinci haftasında yüzde 49,00’a yükseldi. Şu an için psikolojik sınır olarak görülen yüzde 50 oranına oldukça yaklaşılmış durumda. Bu artış, yatırımcıların dikkatini daha fazla çekmeye başladı.

EN YÜKSEK FAİZ HANGİ BANKADA?

Nisan ayı itibarıyla bankaların sunduğu en yüksek faiz oranları şöyle sıralanıyor:

Fibabanka (Kiraz Hesap): %49,00

ON Dijital (ON Plus Hesap): %48,50

QNB (Kazandıran Günlük Hesap): %48,00

Anadolubank (Renkli Hesap): %48,00

Alternatif Bank (VOV Hesap): %48,00

Bu oranlarla, yatırımcılar en yüksek getiriyi alabilecekleri bankaları seçebilir.

100 BİN TL MEVDUATIN GETİRİSİ NE KADAR?

Bir yatırımcı, 100 bin TL’yi 32 gün vade ile yüzde 49 faiz oranı üzerinden mevduata yatırdığında, elde edeceği net getiri şu şekilde hesaplanmaktadır:

Mevduat Tutarı: 100 bin TL

Mevduat Vadesi: 32 gün

Mevduat Oranı: %49,00

Net Getiri: 3 bin 652 TL

Bu getiri, kısa vadede önemli bir kazanç sağlar. Faiz oranlarındaki bu yükseliş yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ederken bankalar arasındaki rekabetin de artması bekleniyor.

YATIRIMCILAR İÇİN CAZİP FIRSATLAR SUNULUYOR

Mevduat faiz oranlarındaki artış, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Yüzde 50 sınırına yaklaşan faiz oranları, piyasadaki belirsizliklerin devam ettiği bu dönemde yatırımcıları daha fazla bankaya yönlendirebilir. Ancak, faiz oranlarındaki dalgalanmalara dikkat etmek, uzun vadede daha karlı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.