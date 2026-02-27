Riski sevmeyen yatırımcıların güvenli limanı olarak görülen mevduat faizlerinde gerileme devam ediyor. Bankaların sunduğu en yüksek oran geçen hafta %40,25 seviyesindeyken, bu hafta %39,50’ye kadar düştü. Böylece uzun süredir psikolojik eşik olarak görülen yüzde 40 seviyesi de aşağı yönlü kırılmış oldu.

Geçtiğimiz yılın ocak ayında yüzde 55 ile zirve yapan mevduat faizleri, ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve para politikasındaki değişimle birlikte düşüş sürecine girmişti. Enflasyondaki gerilemeye paralel olarak politika faizinde yapılan indirimler, mevduatta 50’li oranların sonunu getirmişti.

-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimlerine devam ediyor

2026 yılına piyasalarda iyimser beklentilerle girilirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimi yaparak politika faizini %37 seviyesine çekti. Yıla %42,00-42,50 bandında başlayan mevduat faizleri de bu kararın ardından aşağı yönlü hareket etti.

Para politikasındaki gevşeme süreci, bankaların mevduat faizlerini kademeli olarak düşürmesine zemin hazırladı.

BANKALAR DA ORANLARI AŞAĞI ÇEKTİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, TCMB’nin faiz indiriminin ardından bankalar da mevduat kampanyalarında güncellemeye gitti. “Vadesiz hesapta para bulundurma şartı” olmaksızın sunulan en yüksek mevduat oranı geçen hafta %40,25 seviyesindeydi. Bu hafta ise oranlar bir kademe daha geri çekildi.

“YÜZDE 40” DÖNEMİ BİTTİ

27 Şubat 2026 itibarıyla bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranı %39,50’ye kadar geriledi. Böylece mevduat faizlerinde yüzde 40’lı seviyeler de sona ermiş oldu.

Piyasaların gözü şimdi şubat ayı enflasyon verisinde. Aylık bazda TÜFE’nin %3,0 seviyesinde gelmesi bekleniyor. 12 Mart’ta TCMB yılın ikinci faiz kararını açıklayacak. Enflasyon verisi ve Merkez Bankası’nın faiz adımı, mevduat oranlarının yönü açısından belirleyici olacak.

27 ŞUBAT 2026 İTİBARIYLA EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

“Vadesiz hesapta para bulundurma şartı olmaksızın” sunulan en yüksek mevduat oranları şu şekilde sıralanıyor:

DenizBank: %39,50

QNB Finansbank: %39,25

ON Dijital: %39,25

Akbank: %39,00

VakıfBank: %39,00

Yapı Kredi: %39,00

OdeaBank: %39,00

Alternatif Bank: %39,00

Fibabanka: %38,50

ING Bank: %36,50

1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK NET GETİRİSİ NE KADAR?

En yüksek oran olan %39,50 baz alındığında 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi şu şekilde hesaplanıyor:

Mevduat Tutarı: 1 milyon TL

Mevduat Oranı: %39,50

Mevduat Vadesi: 32 gün

Net Getiri: 28 bin 560 TL

Faizlerdeki düşüş eğilimi devam ederken, yatırımcılar hem enflasyon verilerini hem de TCMB’nin mart ayı faiz kararını yakından izliyor. Mevduatta yeni dönemde yüzde 30’lu seviyelerin kalıcı olup olmayacağı ise açıklanacak makroekonomik verilere bağlı olacak.