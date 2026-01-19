Ocak 2026 itibarıyla güncellenen listelere göre, nakit varlığını vadeli mevduatta tutmak isteyen yatırımcılar için bankalar arasındaki rekabet devam ediyor. Politika faizindeki düşüşe rağmen bazı bankalar müşteri kazanımı adına oranlarını belirli seviyelerde tutarken, bazıları ise indirim kararını anlık olarak oranlarına yansıttı. Özellikle 350 bin TL gibi ara baremlerdeki birikimler için 32 günlük vade seçenekleri, likidite ihtiyacı olan yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

BANKALARIN GÜNCEL MEVDUAT FAİZ ORANLARI VE GETİRİ TABLOSU

Bankaların Ocak 2026 dönemine ait faiz politikaları doğrultusunda, 350 bin TL'nin 32 günlük vade sonundaki net kazançları şu şekilde listelendi:

Odea

Faiz Oranı: %45

Net Getiri: 10.250,56 TL

Vade Sonu Tutar: 360.250,56 TL

Fibabanka

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 11.312,05 TL

Vade Sonu Tutar: 361.312,05 TL

TEB

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 11.312,05 TL

Vade Sonu Tutar: 361.312,05 TL

HSBC

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 11.312,05 TL

Vade Sonu Tutar: 361.312,05 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 10.103,84 TL

Vade Sonu Tutar: 360.103,84 TL

ING

Faiz Oranı: %42,5

Net Kazanç: 9.984,59 TL

Vade Sonu Tutar: 359.984,59 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %41,5

Net Kazanç: 10.505,75 TL

Vade Sonu Tutar: 360.505,75 TL

Akbank

Faiz Oranı: %40

Net Kazanç: 10.126,03 TL

Vade Sonu Tutar: 360.126,03 TL

Enpara.com

Faiz Oranı: %38

Net Kazanç: 9.619,73 TL

Vade Sonu Tutar: 359.619,73 TL

YATIRIMCI TERCİHLERİNDE VADE DETAYI

Mevduat faizlerindeki değişimler, yatırımcıların kısa vadeli stratejilerini doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, politika faizindeki düşüş eğiliminin devam etmesi durumunda bankaların mevduat faizlerini daha da aşağı çekebileceği ihtimalini değerlendiriyor.

Vatandaşların getiri hesaplaması yaparken net kazanç tutarlarına, uygulanan stopaj oranlarına ve bankaların sunduğu ek avantajlara dikkat etmesi gerektiği bildirildi. Bankalar arasındaki faiz farklarının, özellikle yüksek meblağlı birikimlerde vade sonunda belirgin bir gelir farkı yarattığı gözlemlendi.