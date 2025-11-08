Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini yüzde 39,50’ye çekmesinin ardından bankaların mevduat faiz oranlarında da dengeler değişmeye başladı.

Bankalar 2 Milyon TL'nin mevduat faiz oranlarını güncelledi. 

İşte banka bankla faiz oranları...

QNB

Faiz Oranı %44

Net Kazanç 58.875,62 TL

Vade Sonu Tutar 2.058.875,62 TL

AKBANK

Faiz Oranı %42

Net Kazanç 60.756,16 TL

Vade Sonu Tutar 2.060.756,16 TL

TEB

Faiz Oranı %45

Net Kazanç 57.866,09 TL

Vade Sonu Tutar 2.057.866,09 TL

ING

Faiz Oranı %46

Net Kazanç 57.989,37 TL

Vade Sonu Tutar 2.057.989,37 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı %39,5

Net Kazanç 57.139,73 TL

Vade Sonu Tutar 2.057.139,73 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı %46,5

Net Kazanç 59.907,97 TL

Vade Sonu Tutar 2.059.907,97 TL

ON PLUS

Faiz Oranı %44,5

Net Kazanç 65.178,82 TL

Vade Sonu Tutar 2.065.178,82 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı %46

Net Kazanç 59.172,82 TL

Vade Sonu Tutar 2.059.172,82 TL

ODEA

Faiz Oranı %45

Net Kazanç 54.716,91 TL

Vade Sonu Tutar 2.054.716,91 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı %44

Net Kazanç 64.640,3 TL

Vade Sonu Tutar 2.064.640,3 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı %42,25

Net Kazanç 61.117,81 TL

Vade Sonu Tutar 2.061.117,81 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı %41

Net Kazanç 59.309,59 TL

Vade Sonu Tutar 2.059.309,59 TL

ENPARA

Faiz Oranı %40,5

Net Kazanç 58.586,3 TL

Vade Sonu Tutar 2.058.586,3 TL

HALKBANK

Faiz Oranı %38

Net Kazanç 54.969,86 TL

Vade Sonu Tutar 2.054.969,86 TL