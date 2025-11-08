Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini yüzde 39,50’ye çekmesinin ardından bankaların mevduat faiz oranlarında da dengeler değişmeye başladı.
Bankalar 2 Milyon TL'nin mevduat faiz oranlarını güncelledi.
İşte banka bankla faiz oranları...
QNB
Faiz Oranı %44
Net Kazanç 58.875,62 TL
Vade Sonu Tutar 2.058.875,62 TL
AKBANK
Faiz Oranı %42
Net Kazanç 60.756,16 TL
Vade Sonu Tutar 2.060.756,16 TL
TEB
Faiz Oranı %45
Net Kazanç 57.866,09 TL
Vade Sonu Tutar 2.057.866,09 TL
ING
Faiz Oranı %46
Net Kazanç 57.989,37 TL
Vade Sonu Tutar 2.057.989,37 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı %39,5
Net Kazanç 57.139,73 TL
Vade Sonu Tutar 2.057.139,73 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı %46,5
Net Kazanç 59.907,97 TL
Vade Sonu Tutar 2.059.907,97 TL
ON PLUS
Faiz Oranı %44,5
Net Kazanç 65.178,82 TL
Vade Sonu Tutar 2.065.178,82 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı %46
Net Kazanç 59.172,82 TL
Vade Sonu Tutar 2.059.172,82 TL
ODEA
Faiz Oranı %45
Net Kazanç 54.716,91 TL
Vade Sonu Tutar 2.054.716,91 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı %44
Net Kazanç 64.640,3 TL
Vade Sonu Tutar 2.064.640,3 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı %42,25
Net Kazanç 61.117,81 TL
Vade Sonu Tutar 2.061.117,81 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı %41
Net Kazanç 59.309,59 TL
Vade Sonu Tutar 2.059.309,59 TL
ENPARA
Faiz Oranı %40,5
Net Kazanç 58.586,3 TL
Vade Sonu Tutar 2.058.586,3 TL
HALKBANK
Faiz Oranı %38
Net Kazanç 54.969,86 TL
Vade Sonu Tutar 2.054.969,86 TL