Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından paylaşılan haftalık veriler, Türk Lirası mevduat hesaplarındaki getiri artışını ortaya koydu. 2025 yılı başından 10 Nisan 2026’ya kadar olan süreci kapsayan göstergelerde, özellikle 1-3 ay vadeli TL mevduat faizinin %40,6 seviyesine ulaştığı görüldü. Bu oran, geçtiğimiz yedi aylık dönemin en yüksek verisi olarak kayıtlara geçti.

KREDİ MALİYETLERİNDE YUKARI YÖNLÜ SEYİR

Finansman maliyetlerinde de mevduat tarafına paralel bir yükseliş gözleniyor. Güncel verilere göre:

İhtiyaç Kredisi: Ortalama faiz oranı %50,1 seviyesine çıkarak en yüksek maliyetli kredi türü oldu.

Ticari Kredi: İş dünyasının borçlanma maliyetlerini yansıtan ticari kredi faizleri ise %40,9 seviyesinde gerçekleşti.

Her iki kredi türünde de 2026 yılının ilk çeyreğinden itibaren gözlenen yukarı yönlü ivme, güncel verilerle birlikte etkisini sürdürmeye devam ediyor.

LİKİDİTE VE PARA POLİTİKASI ETKİSİ

Piyasalardaki bu tablo, uygulanan para politikası adımları ve piyasadaki likidite koşullarının doğrudan bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Faiz oranlarının dalgalı bir seyrin ardından yeniden zirve noktalarına yönelmesi, tasarruf sahipleri için mevduatı yeniden öncelikli bir yatırım aracı haline getirirken; bireysel ve ticari borçlanma kanallarında maliyet baskısının yüksek seyretmesine neden oluyor.

Nisan 2026 itibarıyla netleşen rakamlar, kredi maliyetlerinin yüksek kalmaya devam ettiğini, buna karşın TL mevduatın cazibesinin arttığını gösteriyor. Finans çevreleri, merkez bankasının likidite yönetimi ve politika faizi kararlarının önümüzdeki dönemde bu oranlar üzerindeki belirleyici etkisinin süreceğini öngörüyor.