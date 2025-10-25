Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 40,50’den yüzde 39,50’ye çekti.

Temmuz ayından bu yana aralıksız süren indirim serisinin son halkası olan bu karar, bankaların mevduat faizlerinde de aşağı yönlü bir etki yaratması bekleniyor.

FAİZ ORANLARINDA DÜŞÜŞ TRENDİ DEVAM EDEBİLİR

Uzmanlara göre Merkez Bankası’nın son indirimiyle birlikte mevduat faizlerinde kademeli bir gerileme yaşanabilir. Ancak yüksek enflasyon ortamında vatandaşlar kısa vadeli mevduat hesaplarını tercih etmeye devam ediyor. Bankalar da bu talebi karşılamak için kampanyalı oranlar ve dijital mevduat fırsatları sunmayı sürdürüyor.

YATIRIMCILAR KISA VADEDE FIRSAT ARAYIŞINDA

Mevduat faizlerinde son tablo, özellikle yüksek tutarlı birikim sahiplerinin getiri açısından dikkatli karşılaştırma yapması gerektiğini gösteriyor.

Uzmanlar, yatırımcıların karar vermeden önce bankaların dijital kanallarındaki özel oranları incelemelerini ve net kazanç hesaplamalarını dikkate almalarını öneriyor.

*Haberde yer alan bilgiler ve yapılan uzman değerlendirmeleri kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.