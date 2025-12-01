Merkez Bankası’nın Aralık ayında alacağı faiz kararı merakla beklenirken, bankalar TL mevduatı artırmak için yüksek faiz oranlarını korumaya devam ediyor.

Politika faizinin yüzde 39,5 seviyesinde olmasına rağmen özellikle günlük vadeli hesaplarda faizler yüzde 46’ya kadar çıkmış durumda.

Ekim ayı enflasyonunun beklentilerin altında gelmesi, piyasada olası bir faiz indirimi beklentisini güçlendirdi. Bu tablo, bankaların mevduat faizlerinde kısmi gevşeme yaratsa da yüksek tutarlı mevduat sahipleri hâlâ güçlü getiriler elde etmeyi sürdürüyor.

Peki 3 milyon TL’si olan bir yatırımcı bugün bankaya parasını yatırdığında 1 ayın sonunda ne kadar kazanıyor? İşte banka banka getiriler…

3 MİLYON TL MEVDUATTA AYLIK GETİRİLER NE KADAR OLDU?

Bankaların sunduğu faiz oranları ve 1 aylık net kazançlar şöyle:

Akbank – Serbest Plus Hesap (Günlük Vadeli)

Faiz Oranı: %43

1 Aylık Net Kazanç: 94.723 TL

Vade Sonu Tutar: 3.094.723 TL

TEB – Marifetli Hesap (Günlük Vadeli)

Faiz Oranı: %46

1 Aylık Net Kazanç: 91.295 TL

Vade Sonu Tutar: 3.091.295 TL

ING – Turuncu Hesap (Günlük Vadeli)

Faiz Oranı: %46

1 Aylık Net Kazanç: 91.802 TL

Vade Sonu Tutar: 3.091.802 TL

İş Bankası – Standart Vadeli TL Hesabı

Faiz Oranı: %39,5

1 Aylık Net Kazanç: 85.709 TL

Vade Sonu Tutar: 3.085.709 TL

Alternatif Bank – VOV Hesap (Günlük Vadeli)

Faiz Oranı: %46

1 Aylık Net Kazanç: 89.711 TL

Vade Sonu Tutar: 3.089.711 TL

FibaBank – Kiraz Hesap (Günlük Vadeli)

Faiz Oranı: %46

1 Aylık Net Kazanç: 92.985 TL

Vade Sonu Tutar: 3.092.985 TL

CepteTEB – Marifetli Hesap (Günlük Vadeli)

Faiz Oranı: %46

1 Aylık Net Kazanç: 91.295 TL

Vade Sonu Tutar: 3.091.295 TL

HSBC – Modern Hesap (Günlük Vadeli)

Faiz Oranı: %45

1 Aylık Net Kazanç: 99.041 TL

Vade Sonu Tutar: 3.099.041 TL

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL (Günlük Vadeli)

Faiz Oranı: %45

1 Aylık Net Kazanç: 99.199 TL

Vade Sonu Tutar: 3.099.199 TL

DenizBank – E-Mevduat

Faiz Oranı: %42,25

1 Aylık Net Kazanç: 91.676 TL

Vade Sonu Tutar: 3.091.676 TL

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %41

1 Aylık Net Kazanç: 88.964 TL

Vade Sonu Tutar: 3.088.964 TL

Ziraat Bankası – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %41

1 Aylık Net Kazanç: 88.964 TL

Vade Sonu Tutar: 3.088.964 TL

Güncel oranlara bakıldığında, %45 faiz sunan Yapı Kredi ve HSBC, yaklaşık 99 bin TL ile en yüksek 1 aylık net kazancı sağlıyor.

Buna karşın, İş Bankası gibi standart vadeli hesaplarda faiz oranının daha düşük olması getiriyi 85 bin TL seviyelerine kadar çekiyor.

*Bu haberde yer alan bilgiler, bankaların güncel mevduat faiz oranlarını ve örnek getiri hesaplamalarını aktarmayı amaçlayan genel bir içeriktir. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.