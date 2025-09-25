Mevduat faizlerinde son aylarda dikkat çekici bir dönüşüm yaşanıyor. Temmuz ayı öncesinde bankalar arasında yoğun rekabetle birlikte faiz oranları %53 seviyelerine kadar tırmanmıştı.

Ancak Merkez Bankası’nın temmuzda 300, eylülde ise 250 baz puanlık indirimleri sonrası ibre tersine döndü. Politika faizi %46’dan %40,5 seviyesine çekilirken bu durum bankaların mevduat ürünlerinde de aşağı yönlü güncellemelere yol açtı.

BANKALARDA ORANLAR REV İ ZE ED İ LD İ

11 Eylül’deki Merkez Bankası kararı öncesinde bankalarda en yüksek mevduat faizi %49 seviyesinde bulunuyordu. Çoğu bankada oranlar %43 ile %49 aralığında seyrederken, son güncellemelerle birlikte 1-2 puanlık düşüş yaşandı. Eylül itibarıyla en yüksek faiz oranı %48’e gerilerken, mevcut müşteriler daha düşük faizlerden kazanç elde etmeye başladı.

YEN İ M Ü Ş TER İ LERE Ö ZEL KAMPANYALAR

Bankalar, faizlerdeki geri çekilmeyi cazip kampanyalarla dengelemeye çalışıyor. Özellikle “hoş geldin faizi” adı altında yeni müşteri kazanmayı hedefleyen bankalar, yüksek oranlı mevduat fırsatları sunuyor. Ancak halihazırda müşterisi olanlar için faiz oranları daha sınırlı kalıyor. Bu durum, sektörde rekabetin müşteri edinme odaklı şekilde ilerlediğini gösteriyor.

TEDB İ RL İ İ ND İ R İ M D Ö NEM İ

Mevduat faizlerinde yaşanan düşüş, yatırımcıların getiri beklentilerini yeniden gözden geçirmesine yol açıyor. Merkez Bankası’nın “tedbirli” adımlarla sürdürdüğü indirim süreci bankaların mevduat politikalarını şekillendirirken, tasarruf sahiplerinin de alternatif yatırım araçlarını gündeme almasına neden olabilir.