Merkez Bankası’nın ekim ayında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5 seviyesine çekmesinin ardından gözler aralık ayında açıklanacak yeni faiz kararına çevrildi. Faiz indirimi beklentileri, bankalardaki mevduat faizlerine de yansıdı.

MERKEZ BANKASI ARALIK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası kasım ayında Para Politikası Kurulu toplantısı yapmayacak. Bir sonraki toplantı 11 Aralık’ta gerçekleşecek ve karar saat 14.00’te duyurulacak. Yatırımcılar, faiz indirimlerinin sürüp sürmeyeceğini yakından takip ediyor.

MEVDUAT FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ

Ekim ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalması, Merkez Bankası’nın aralık ayında yeni bir faiz indirimi yapabileceği beklentisini gündeme taşıdı. Bu durum bankaların mevduat faiz oranlarında düşüş olarak kendini gösterdi.

1 MİLYON TL’NİN AYLIK GETİRİSİ BANKA BANKA

Merkez Bankası’nın faiz kararına dair belirsizlik sürerken, 1 milyon TL mevduatın aylık getirisi bankalara göre değişiyor:

TEB: Faiz oranı %45 — Net kazanç: 28.106,38 TL

ING Bank: Faiz oranı %46 — Net kazanç: 28.741,08 TL

Türkiye İş Bankası: Faiz oranı %39,5 — Net kazanç: 28.569,86 TL

Yapı Kredi: Faiz oranı %44 — Net kazanç: 32.320,15 TL

Denizbank: Faiz oranı %42,25 — Net kazanç: 30.558,9 TL

Akbank: Faiz oranı %42 — Net kazanç: 30.378,08 TL

QNB: Faiz oranı %43,5 — Net kazanç: 26.743,56 TL

Garanti BBVA: Faiz oranı %41,5 — Net kazanç: 30.016,44 TL

Ziraat Bankası: Faiz oranı %41,5 — Net kazanç: 30.016,44 TL

Alternatif Bank: Faiz oranı %47 — Net kazanç: 29.458,57 TL

EnPara: Faiz oranı %40 — Net kazanç: 28.931,51 TL