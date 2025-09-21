Bankalara Göre 750 Bin TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

ING

Faiz Oranı: %49

Net Kazanç: 26.581 TL

Vade Sonu Tutar: 776.581 TL

Fibabanka

Faiz Oranı: %48

Net Kazanç: 23.832 TL

Vade Sonu Tutar: 773.832 TL

On Plus

Faiz Oranı: %48

Net Kazanç: 22.950 TL

Vade Sonu Tutar: 772.950 TL

TEB

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 22.464 TL

Vade Sonu Tutar: 772.464 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 23.328 TL

Vade Sonu Tutar: 773.328 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 24.799 TL

Vade Sonu Tutar: 774.799 TL

Getir Finans

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 22.154 TL

Vade Sonu Tutar: 772.154 TL

Odea Bank

Faiz Oranı: %45,5

Net Kazanç: 20.952 TL

Vade Sonu Tutar: 770.952 TL

Akbank

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 23.868 TL

Vade Sonu Tutar: 773.868 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 23.326 TL

Vade Sonu Tutar: 773.326 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 23.326 TL

Vade Sonu Tutar: 773.326 TL

Denizbank

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 23.326 TL

Vade Sonu Tutar: 773.326 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %43,25

Net Kazanç: 21.584 TL

Vade Sonu Tutar: 771.584 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %42,5

Net Kazanç: 23.054 TL

Vade Sonu Tutar: 773.054 TL

Halkbank

Faiz Oranı: %38

Net Kazanç: 20.613 TL

Vade Sonu Tutar: 770.613 TL

Genel Değerlendirme

En yüksek getiri: ING, %49 faizle 26.581 TL

En düşük getiri: Halkbank, %38 faizle 20.613 TL

Merkez Bankası’nın faiz indirimiyle beraber mevduat faizlerinde farklılaşmalar görülse de, bankalar arasındaki rekabet özellikle özel bankalarda daha yüksek oranlarla kendini gösteriyor.