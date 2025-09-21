Bankalara Göre 750 Bin TL’nin 32 Günlük Net Getirisi
ING
Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 26.581 TL
Vade Sonu Tutar: 776.581 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 23.832 TL
Vade Sonu Tutar: 773.832 TL
On Plus
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 22.950 TL
Vade Sonu Tutar: 772.950 TL
TEB
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 22.464 TL
Vade Sonu Tutar: 772.464 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 23.328 TL
Vade Sonu Tutar: 773.328 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 24.799 TL
Vade Sonu Tutar: 774.799 TL
Getir Finans
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 22.154 TL
Vade Sonu Tutar: 772.154 TL
Odea Bank
Faiz Oranı: %45,5
Net Kazanç: 20.952 TL
Vade Sonu Tutar: 770.952 TL
Akbank
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 23.868 TL
Vade Sonu Tutar: 773.868 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 23.326 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 23.326 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326 TL
Denizbank
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 23.326 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %43,25
Net Kazanç: 21.584 TL
Vade Sonu Tutar: 771.584 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 23.054 TL
Vade Sonu Tutar: 773.054 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 20.613 TL
Vade Sonu Tutar: 770.613 TL
Genel Değerlendirme
En yüksek getiri: ING, %49 faizle 26.581 TL
En düşük getiri: Halkbank, %38 faizle 20.613 TL
Merkez Bankası’nın faiz indirimiyle beraber mevduat faizlerinde farklılaşmalar görülse de, bankalar arasındaki rekabet özellikle özel bankalarda daha yüksek oranlarla kendini gösteriyor.