Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve tahvil faizlerindeki yükseliş, Türkiye’de finansal göstergeler üzerinde etkili oldu. Bu gelişmelerin ardından TL mevduat faizlerinde yukarı yönlü hareket hız kazandı ve bankalar oranlarını artırdı.

Orta Doğu’daki gerilimin etkisiyle küresel risk iştahının azalması, tahvil piyasalarında yükselişi beraberinde getirdi. Türkiye’de 2 yıllık gösterge tahvil faizi %36,20 seviyesinden %42,80’e kadar yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık repo ihalelerini askıya alarak piyasayı ağırlıklı olarak üst banttan fonlamaya başladı. Bu adımla birlikte gecelik TL faizleri %37 seviyesinden %40’a yükseldi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ TAKİP EDİLİYOR

Piyasalarda gözler mart ayı enflasyon verisine çevrildi. Çatışmalar öncesinde %1,5 civarında beklenen aylık TÜFE’nin, enerji fiyatlarındaki artışla birlikte %2 ve üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca TCMB’nin nisan ayında politika faizini %37 seviyesinde sabit tutabileceği beklentisi bulunuyor.

MEVDUAT FAİZLERİ YENİDEN YÜKSELDİ

Ocak ayında yaşanan düşüşün ardından mevduat faizleri yeniden artış eğilimine girdi. İki hafta önce %40 seviyesini aşan oranlar, geçen hafta %40,75’e yükseldi ve 26 Mart itibarıyla %41 seviyesine ulaştı.

BANKALARDA GÜNCEL MEVDUAT ORANLARI

“Vadesiz hesapta para bulundurma şartı olmaksızın” sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle sıralandı:

DenizBank: %41,00

QNB: %40,75

Akbank: %40,50

ON Dijital: %40,50

VakıfBank: %40,00

Alternatif Bank: %40,00

ING: %40,00

Fibabanka: %40,00

200 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ

En yüksek mevduat oranı üzerinden yapılan hesaplamaya göre 200.000 TL’nin 32 günlük vadede getirisi şu şekilde hesaplanıyor:

Mevduat Tutarı: 200.000 TL

Faiz Oranı: %41

Vade: 32 gün

Net Getiri: 205.930,96 TL

Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve jeopolitik riskler, Türkiye’de mevduat faizlerinin yeniden yükselmesine neden oldu.

Bankaların faiz oranlarındaki artış, TL tasarruflarına olan ilgiyi etkilerken piyasalar gözünü enflasyon verilerine ve Merkez Bankası’nın atacağı yeni adımlara çevirdi.

*Haberde yer alan bilgi ve değerlendirmeler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.