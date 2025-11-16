Bankalarda yüzde 40’ın üzerindeki mevduat faizleri son haftalarına girerken, kredilerin aylık maliyetleri yükselmeye devam ediyor.

Bankalarda yüzde 40’ın üzerinde mevduat faizi hala bulunabiliyor; ancak bu seviyelerin artık son günleri olduğu ifade ediliyor. Piyasa beklentilerine göre Merkez Bankası’nın (TCMB) aralık ayında faiz indirimine gitmesi neredeyse kesinleşmiş durumda.

Üstelik enflasyonun kasımda yüzde 1.5 civarına gelmesi halinde 150 baz puanlık bir indirim ihtimali dahi gündeme gelebilir. Bu nedenle mevduatta yüzde 40 ve üzeri oranlara kısa süre içinde erişilmesi güçleşecek.

TCMB verilerine göre 7 Kasım haftasında 3 aya kadar vadeli mevduat faiz ortalaması bir önceki haftaya göre yatay kalarak yüzde 48.10 oldu. Kredi faizleri kasımın ilk haftasında karışık seyretti.

Ortalama ihtiyaç kredi faizi bir önceki hafta yüzde 61.52’den yüzde 62.66 seviyesine çıkarken ticari kredi faizleri yüzde 53.62’den sınırlı bir değişimle yüzde 53.44 düzeyine geldi.