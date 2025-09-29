Parasını mevduata yatırmak isteyenler için bankaların faiz oranları büyük önem taşıyor. Temmuz ayında yüzde 50-53 bandına ulaşan oranlar, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirmesiyle hızla aşağı yönlü hareket etti. Bankaların mevduat faizleri bugün itibarıyla yüzde 43-48 seviyelerinde seyrediyor.
2 MİLYON TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR OLDU?
Yatırımcıların en çok merak ettiği konu, büyük meblağların bankalardaki aylık kazancı. İşte 32 gün vadeli 2 milyon TL için bankaların güncel faiz oranları ve net getirileri:
Yapı Kredi – Faiz Oranı: %45 → 66.132 TL
QNB Finansbank – Faiz Oranı: %43,75 → 58.541 TL
Akbank – Faiz Oranı: %44 → 63.649 TL
On Plus – Faiz Oranı: %44,5 → 65.178 TL
Fibabanka – Faiz Oranı: %48 → 61.789 TL
TEB – Faiz Oranı: %47 → 60.480 TL
Odeabank – Faiz Oranı: %45 → 54.716 TL
Denizbank – Faiz Oranı: %43,5 → 62.926 TL
Garanti BBVA – Faiz Oranı: %43 → 62.202 TL
Ziraat Bankası – Faiz Oranı: %43 → 62.202 TL
Türkiye İş Bankası – Faiz Oranı: %42,5 → 61.479 TL
YATIRIMCI İÇİN BU DURUM NE ANLAMA GELİYOR?
Temmuz ayında 2 milyon TL’sini mevduata yatıran bir kişi yüzde 50-53 faizlerle çok daha yüksek kazanç elde edebilirken, bugün yüzde 43-45 seviyelerine inen oranlar nedeniyle aylık getirilerde belirgin bir düşüş yaşanıyor. Bu da özellikle yüksek meblağları bankada değerlendiren yatırımcılar için gelir kaybı anlamına geliyor.
FAİZLERDEKİ GERİLEME SÜRER Mİ?
Merkez Bankası’nın son faiz indirimi kararının ardından bankaların mevduat faizlerinde düşüş eğiliminin devam ettiği görülüyor. Yatırımcılar ise bir yandan düşen oranların getirisini hesaplarken, diğer yandan “faizler daha da düşer mi?” sorusuna yanıt arıyor.
Uzmanlara göre, önümüzdeki dönemde ekonomik gelişmeler ve yeni faiz kararları, mevduat getirilerini doğrudan şekillendirecek ve uzmanların görüşüne göre, faizlerin düşmesi daha büyük bir olasılık olarak değerlendiriliyor.