Fed Başkanı’nın faiz indirimi sinyalinin ardından Türkiye’de bankalar da 11 Eylül’ü beklemeden mevduat faizlerinde değişikliğe gitti. Yüksek faizlerden yararlanarak parasını mevduatta değerlendiren yatırımcılar, son günlerde yaşanan hızlı düşüşleri merak ediyor. Ocak ayında yüzde 53 seviyelerine kadar çıkan mevduat faizleri, bugünlerde yüzde 42,5 bandına geriledi. Bazı bankalarda ise 32 günlük vadede oranlar yüzde 32’ye kadar düştü.

'YAVAŞ YAVAŞ DÜŞMEYE BAŞLADI'

EKOL TV’ye konuşan Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, mevduat faizlerindeki gelişmeleri dönemlere ayırarak değerlendirdi:

“Merkez Bankası geçtiğimiz yıl Aralık ayında faiz indirimine gitmeye başlamıştı. Ocak ayında mevduat oranları yüzde 50 seviyesine kadar çekildi. Mart ayında TCMB, faizi yükseltince mevduat faizleri de yükselmeye başladı. Temmuz ayında ise Merkez Bankası tekrar faiz indirim sürecine girdi. Bankalar mevduat faizi oranlarını yavaş yavaş düşürmeye başladı” dedi.

1 MİLYON LİRANIN 1 AYLIK GETİRİSİ NE OLDU?

Çetinkaya, Temmuz ayında yüzde 50 seviyesinde olan mevduat faizleri üzerinden yaptığı hesaplamaları şöyle paylaştı:

“Temmuz'da faiz oranlarının brüt getirisi 43 bin 835 lira seviyelerindeydi; stopaj yüzde 15’ti ve net kazanç 37 bin 260 liraya denk geliyordu. Ancak 8 Temmuz’da stopaj oranı yüzde 17,5’e yükseltildi. Bu durumda net kazanç 32 bin 547 liraya düştü. Yani sadece bir ayda yaklaşık 5 bin liralık kayıp yaşandı” şeklinde açıklamada bulundu.

11 EYLÜL ÖNCESİ BANKALARIN HAMLESİ

Merkez Bankası’nın 11 Eylül’de en az 300 baz puan faiz indirimi yapabileceğini öngören Çetinkaya, bu beklentinin bankalar tarafından şimdiden fiyatlandığını söyledi

“1 Eylül itibarıyla yeni oranlar geldi. Aynı şartlarda 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi 30 bin 739 liraya geriledi. Toplamda 7 bin 500 liraya yakın kayıp oluştu” dedi.

'TALEP YOK'

Son aylarda mevduata olan ilgide ciddi azalma yaşandığını vurgulayan Çetinkaya, şu ifadeleri kullandı

“Son 3-4 aydaki gibi talep yok. Yüzde 10 seviyelerinde bir azalma oldu. Çünkü faiz indirimi beklentimiz var. Özellikle 2026’nın ilk yarısında bu sürecin devam etmesini bekliyoruz. Yatırımcılar mevduat yerine başka yatırım araçlarına yönelmeyi düşünüyor” dedi.

YIL SONU BEKLENTİSİ

Çetinkaya, Merkez Bankası’nın yıl sonuna kadar faiz indirimlerine devam edeceğini belirtti

“Eylül’de 300, Ekim ve Aralık aylarında ise 250 baz puan indirim bekliyoruz. Yıl sonunu yüzde 35 seviyesinde kapatacağımızı düşünüyoruz” dedi.

'MEVDUAT DEĞERİNİ KAYBEDECEK'

Ekim ayında mevduat faiz getirilerinin yüzde 40 seviyelerine kadar düşebileceğini kaydeden Çetinkaya, yatırımcıları şu sözlerle uyardı

“Temmuz’da yatırım yapmak ile Ekim ayında yatırım yapmak arasında 8 bin 230 lira fark oluşacak. 2026’nın ikinci yarısından sonra politika faizi, mevduat faizlerinin üzerine çıkabilir. Bundan dolayı 2026’dan itibaren mevduat net bir şekilde yavaş yavaş değerini kaybedecek” dedi.