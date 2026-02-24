

Parasını mevduat faizinde değerlendirmek isteyen vatandaşlar bankaların güncel oranlarını yakından takip ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizi kararlarının ardından bankalar da mevduat faiz oranlarını güncelledi. Özellikle kısa vadeli yatırımlarda sunulan yüksek oranlar dikkat çekiyor.

Peki 50 bin TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? En yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? İşte detaylar…

FAİZ ORANLARI YÜZDE 44'E KADAR YÜKSELDİ

Bankalar arasında rekabet hız kazanırken, 32 gün vadeli mevduatta faiz oranları yüzde 44 seviyesine kadar çıktı. En yüksek faiz oranı sunan bankalarda 50 bin TL’nin 32 günlük net getirisi 1.591 TL’ye kadar ulaştı.

Yüzde 44 faiz oranı üzerinden yapılan hesaplamaya göre:

50.000 TL

32 gün vade

%44 faiz oranı

1.591 TL’ye varan net kazanç

Bu oranlar, kısa vadede değerlendirme yapmak isteyen yatırımcılar için cazip bir tablo ortaya koyuyor.

BANKA BANKA FAİZ ORANLARINA GÖRE 32 GÜNLÜK NET GETİRİ

Güncel oranlara göre bazı bankalarda 50 bin TL’nin 32 günlük net kazancı şu şekilde:

%44 faiz: 1.591 TL

%43,50 faiz: 1.180 TL

%43,25 faiz: 1.329 TL

%42,50 faiz: 615 TL

%40 faiz: 1.230 TL

%39 seviyeleri: 1.410 TL civarı

%32 seviyeleri: 880 – 1.157 TL arası

Faiz oranlarındaki küçük farklılıklar bile kısa vadede yüzlerce liralık kazanç farkı oluşturabiliyor.

MEVDUAT FAİZLERİ NEDEN YÜKSELDİ?

TCMB’nin politika faizi kararları sonrası bankalar, mevduat toplamak amacıyla faiz oranlarını yukarı yönlü güncelledi. Likidite ihtiyacı ve rekabet ortamı da oranların yüksek seyretmesinde etkili oluyor.

Uzmanlar, faiz oranlarının piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebileceğini belirtiyor ve yatırımcıların vade, stopaj oranı ve kampanya koşullarını dikkatle incelemesi gerektiğini vurguluyor.

Mevduat faizlerindeki artış, kısa vadeli yatırım yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. 50 bin TL’nin sadece 32 günde 1.500 TL’ye yaklaşan kazanç sağlaması, mevduatı yeniden cazip hale getirdi.

Ancak yatırım kararı almadan önce bankaların sunduğu kampanya şartları, stopaj kesintileri ve oranların güncelliği mutlaka kontrol edilmeli. Faizlerdeki değişim, getirileri doğrudan etkileyebiliyor.

