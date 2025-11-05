Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5 seviyesine çekti.

Fatih Karahan başkanlığındaki kurul ayrıca gecelik borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten 42,5’e, borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan 38’e düşürdü.

Bu indirimin ardından, bankaların mevduat faiz oranlarında yeniden bir denge arayışı başladı. Özel bankalar özellikle dijital kanallar üzerinden sundukları “hoş geldin faizi” kampanyaları ile öne çıkarken, kamu bankaları daha sınırlı oranlarla standart faiz uygulamalarına devam ediyor.

5 KASIM 2025 İTİBARIYLA BANKA BANKA GÜNCEL MEVDUAT FAİZLERİ

-Akbank (Özel): Yeni müşteri ve mobil başvuru kampanyasında yıllık yüzde 47,5’e kadar faiz.

-ING Bank: “Turuncu Ekstra” avantajlarıyla yüzde 47,0’a kadar faiz oranı.

-Garanti BBVA: Yüksek tutarlı mevduatlarda yüzde 45,0 – 46,0 aralığında faiz.

-ON Dijital Bankacılık: Dijital müşterilere özel yüzde 47,0 faiz oranı.

-Ziraat Bankası: Kamu bankası standardında yüzde 41,0 – 42,0 aralığında faiz.

-Halkbank: Benzer şekilde yüzde 41,0 – 42,0 faiz oranı uyguluyor.

500 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ NE KADAR?

Yıllık yüzde 47 faiz oranı üzerinden yapılan hesaplamaya göre:

-500.000 TL anapara için 32 günde brüt kazanç 20.603 TL olarak hesaplanıyor.

-Yüzde 5 stopaj kesintisi sonrası yatırımcının eline geçen net kazanç 19.573 TL oluyor.

MEVDUAT SAHİPLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER:

Faiz oranları cazip görünse de, yatırımcıların bazı detayları göz ardı etmemesi gerekiyor:

-Hoş Geldin Faizi Süresi: Kampanyalar genellikle sınırlı süreli. Vade bitiminde faiz oranı düşebilir.

-Stopaj Kesintisi: TL mevduatlarda yüzde 5 oranında uygulanır ve net getiriyi doğrudan etkiler.

-Vade Takibi: Faiz oranları sık değiştiği için, vade sonunda güncel oranları karşılaştırmak kazancı artırabilir.

MEVDUATTA KISA VADEDE YÜKSEK KAZANÇ DÖNEMİ

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalarda faiz rekabeti yeniden hız kazandı.

500 bin TL’sini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için doğru banka ve uygun vade seçimiyle bir ayda 19 bin TL’nin üzerinde net kazanç elde etmek mümkün.

Bu dönemde tasarruf sahiplerinin, faiz oranlarını düzenli takip ederek ve kampanya koşullarını dikkatle inceleyerek kazançlarını maksimize etmeleri öneriliyor.

-Bu haber kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.