24 Temmuz öncesinde yüzde 56,66 seviyesinde olan 3 aya kadar vadeli mevduat faizleri, 19 Eylül haftasında yüzde 49,49’a düştü. Bu oran, Aralık 2023’ten bu yana görülen en düşük seviye olarak kayda geçti.

Faizlerdeki gerilemeye rağmen, yurt içi tasarruf sahiplerinin mevduata ilgisi azalmadı. Bankalardaki Türk Lirası mevduatların toplam büyüklüğü 14 trilyon liranın üzerinde bulunuyor. Özellikle kısa vadeli mevduata yönelim dikkat çekiyor. 3 aya kadar vadeli mevduatın toplam içindeki payı yüzde 72,5’ten 88’e çıktı.

Tedirgin olan mevduat yatırımcıları ise güvenli liman arayışıyla bankalara akın ederek özellikle kısa vadeli hesaplara yönelmeyi tercih ediyor.

ALTERNATİF YATIRIMLARA KAYIŞ OLABİLİR

Mevduat faizlerinin düşmesi, tasarruf sahiplerinin getiri beklentilerini aşağı çekse de, yüksek enflasyon ortamında güvenli liman olarak görülmeye devam ediyor. Ancak uzmanlar, faizlerdeki düşüşün sürmesi halinde yatırımcıların farklı araçlara yönelebileceği uyarısında bulunuyor.