Geçtiğimiz yılın en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olan banka mevduatları, 2025’in ilk çeyreği sona ererken yeniden ön plana çıktı. Mart ayının sonlarına doğru yukarı yönlü hareketlenen faiz oranları, Nisan ayı itibarıyla yılın zirvesine ulaştı.

Son aylarda yüzde 40’lara kadar gerileyen mevduat faizleri, Merkez Bankası’nın art arda gelen faiz kararlarıyla birlikte ciddi bir yükseliş trendine girdi. Şu an birçok banka, yüzde 47 ile 50 arasında değişen faiz oranlarıyla yatırımcıları cezbetmeye çalışıyor. En yüksek oran ise yüzde 50 olarak öne çıkıyor.

'FAİZLER DAHA DA YÜKSELEBİLİR'

Ekonomik gelişmeleri değerlendiren Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, son faiz artışlarının piyasada güçlü bir yankı uyandırdığını belirtti:

“350 baz puanlık artış sonrası Merkez Bankası faizi yüzde 46’ya yükseltti. Bankalar da bu doğrultuda mevduat faizlerini güncelledi. TL'nin cazibesini artırmaya yönelik bu adımlar, yatırımcılar için bir fırsat doğurdu” dedi.

Kurtuluş’un değerlendirmelerine göre piyasalar, yeni açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı. Eğer açıklanacak rakamlar beklentilerin üzerinde gelirse, faizlerin daha da yukarı çekilebileceği ihtimali güçleniyor:

“Eğer enflasyon oranı tahminlerin üzerinde gelirse, Merkez Bankası'nın yeni bir faiz artışı yapması gündeme gelebilir. Bu da banka faizlerini yüzde 50'nin üzerine taşıyabilir” şeklinde yorum yaptı.

1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİNDE SON DURUM

Mevduat faizlerinin yüzde 47 ila 50 arasında değiştiği mevcut tabloda, 1 milyon TL'lik bir birikimin 32 günlük getirisi dikkat çekiyor:

-Yüzde 47 faizle: 35.024,66 TL

-Yüzde 50 faizle: 37.260,77 TL

Bu getiriler bankalara göre farklılık gösterebilse de, kısa vadeli yatırımlarda mevduat hesapları önemli bir kazanç fırsatı sunuyor.

KISA VADELİ YATIRIMLAR İÇİN UYGUN ZAMAN MI?

Uzmanlara göre, faizlerin zirve seviyelere ulaştığı bu dönemde kısa vadeli yatırımcılar avantajlı konumda. Ahmet Kurtuluş, 1 ila 3 ay vadeli mevduatların şu an için daha mantıklı olduğunu vurgulayarak, “Para politikaları bu yönde devam ederse, faizlerde yeniden düşüş trendi görebiliriz. Bu nedenle kısa vadeli mevduat yatırımları şu an için daha mantıklı görünüyor ” dedi.