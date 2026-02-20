Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 13 Şubat ile biten haftada yüzde 0,8 artışla 28 trilyon 871 milyar 127 milyon 571 bin liradan 29 trilyon 93 milyar 356 milyon 381 bin liraya yükseldi. Artış tutarı 222 milyar 228 milyon 810 bin lira olarak kaydedildi.

Aynı dönemde Türk lirası cinsi mevduat yüzde 2,2 artarak 15 trilyon 329 milyar 655 milyon 747 bin liraya çıktı. Yabancı para (YP) cinsi mevduat ise yüzde 0,6 artışla 10 trilyon 189 milyar 153 milyon 355 bin lira oldu.

Bankalardaki toplam YP mevduatı 272 milyar 516 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bunun 234 milyar 273 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Ancak parite etkisinden arındırılmış verilere göre, yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatı 13 Şubat itibarıyla 1 milyar 32 milyon dolar azaldı.

Bu tablo, TL mevduattaki artışın daha güçlü seyrettiğini ortaya koydu.

-Tüketici kredileri ve toplam kredi hacmi arttı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri de aynı haftada yüzde 1,5 artarak 5 trilyon 941 milyar 657 milyon 879 bin liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinin 700 milyar 912 milyon 394 bin lirası konut, 48 milyar 169 milyon 299 bin lirası taşıt, 2 trilyon 270 milyar 660 milyon 132 bin lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. 2 trilyon 921 milyar 916 milyon 54 bin liralık bölüm ise bireysel kredi kartları kaleminde yer aldı.

Bankacılık sektörünün, TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 13 Şubat ile biten haftada 194 milyar 833 milyon 783 bin lira artarak 23 trilyon 270 milyar 99 milyon 181 bin liraya çıktı.

DEV BANKADAN TL'YE ALIM TAVSİYESİ

Öte yandan ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, yayımladığı raporda gelişen piyasa para birimlerine yönelik daha geniş kapsamlı ilgi gerektiğini belirtti ve aralarında Türk lirasının da bulunduğu bazı para birimleri için alım tavsiyesinde bulundu.

Raporda Türk Lirası, Nijerya Nairası, Gana Sedisi ve Kazakistan Tengesi’nden oluşan eşit ağırlıklı bir sepet önerildi. Söz konusu işlem için yüzde 7,5 toplam getiri hedefi belirlenirken, zarar kes seviyesi eksi yüzde 3,5 olarak açıklandı. Sepetin 12 aylık nominal taşıma getirisinin ise yaklaşık yüzde 14 olması öngörüldü.

Raporda önerilen pozisyonun ABD dolarına karşı uzun yönlü olduğu, getiri beklentisinin hem kur hareketi hem de taşıma getirisine dayandığı ifade edildi.

Makroekonomik göstergelerde iyileşme ve uluslararası rezervlerin tarihi yüksek seviyelere ulaştığı belirtilirken, bu gelişmelerin döviz getirilerini desteklediği kaydedildi. Gelişen piyasalarda devam eden dezenflasyon sürecinin yerel faiz oranlarını desteklediği ve bunun para birimlerine katkı sağladığı aktarıldı.

Ayrıca bu dinamiklerin gelişen piyasa para birimlerini küresel oynaklığa karşı diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine kıyasla daha izole hale getirdiği savunuldu. Ancak banka, likiditenin sınırlı olduğu piyasalarda yoğunlaşmış pozisyonların temel risk unsuru olduğuna dikkat çekerek, olumsuz bir şok durumunda bu tür pozisyonların hızlı şekilde tersine dönebileceği uyarısında bulundu.

MEVDUATTA ARTIŞ, TL'YE İLGİ VE TEMKİNLİ YAKLAŞIM

TCMB verilerinde TL mevduattaki artış ve parite etkisinden arındırılmış YP mevduattaki düşüş, tasarruf sahiplerinin tercihlerinde TL’nin ağırlık kazandığına işaret etti. Uluslararası bir yatırım bankasından gelen TL’ye yönelik alım tavsiyesi ise bu tabloyu destekleyen bir gelişme olarak öne çıktı.

Bankacılık verileri ve uluslararası değerlendirmeler birlikte ele alındığında, yatırımcıların bir yandan mevduatta artışla parasını koruma eğilimini sürdürdüğü, diğer yandan gelişen piyasa para birimlerine yönelik temkinli bir iyimserliğin öne çıktığı görülüyor.