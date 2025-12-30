Konya Giba Gıda İmalat ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında açılan konkordato davası kapsamında, Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 17 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle geçici mühlet ve ihtiyati tedbir kararı verilmişti.

KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme tarafından yürütülen yargılama sonucunda, şirketin konkordato talebinin reddine karar verildi. Alınan kararla birlikte daha önce verilen geçici ve kesin mühlet kararlarının yanı sıra tüm ihtiyati tedbirlerin de kaldırıldığı bildirildi.

MAHKEMEDEN İFLAS KARARI

Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 24 Aralık 2025 tarihli duruşmasında, Konya Giba Gıda İmalat ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflasına hükmedildi. Karar doğrultusunda şirketin iflasının açıldığı ve iflas sürecinin resmen başlatıldığı açıklandı.

İFLAS MASASI OLUŞTURULDU

Mahkeme kararıyla birlikte geçici konkordato komiserinin görevinin sona erdiği belirtildi. Ayrıca Konya 1. İcra Müdürlüğü nezdinde 2025/12 iflas sayılı dosya üzerinden iflas masasının oluşturulduğu ilan edildi.