Aydın Çavuşoğlu, 5 Mayıs akşam saatlerinde kendisine ait akaryakıt istasyonundaki ofisinde silahla vurulmuş halde bulunmuş, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata alınan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Çavuşoğlu, 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Çavuşoğlu için Türkler Merkez Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Sinan Oğan, Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, milletvekilleri, il ve ilçe protokolü, oda ve dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri, Çavuşoğlu ailesinin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin 13 gün boyunca hastanede tedavi gördüğünü belirterek, bu süreçte destek verenlere teşekkür etti. Çavuşoğlu, konuşmasında, “Aydın kardeşimiz 13 gün hastanede yattı. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanımız ve ailesi olmak üzere tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. 13 ay önce babamızı uğurladığımız bu mezarlıkta, 13 ay sonra kardeşimizi kaybettik. Rabb’im kendisini anne ve babamızla cennetinde buluştursun” ifadelerini kullandı.

Kardeşinin bir vakıf kurulması yönünde vasiyeti bulunduğunu aktaran Çavuşoğlu, “Aydın, kendi adına bir vakıf kurulmasını, bu vakıf aracılığıyla camiler ve okullar yapılmasını, çocukların okutulmasını istemişti. Ailece bu vasiyeti yerine getireceğiz” dedi. Kılınan cenaze namazının ardından Aydın Çavuşoğlu’nun cenazesi toprağa verildi.