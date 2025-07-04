Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2025’e ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) göstergelerini kamuoyuyla paylaştı. Veriler, enflasyondaki alt kalemlerin ayrıntılı görünümünü ortaya koyarken, hizmet sektöründeki artış dikkat çekti.

GENEL TÜFE ARTTI

Haziran ayında genel TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 2,04 oranında artış gösterdi. TÜİK'in açıkladığı özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ise enflasyonun temel dinamiklerini daha net ortaya koydu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç hesaplanan özel kapsamlı TÜFE, geçen ay yüzde 2,07 oranında artarken; enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler, tütün ürünleri ve altın hariç hesaplanan göstergede artış oranı yüzde 2,31 olarak kayıtlara geçti.

HİZMET SEKTÖRÜNDE YÜZDE 3,12 ARTIŞ

Alt kalemler incelendiğinde, en yüksek artışın hizmet grubunda gerçekleştiği görüldü. Hizmet fiyatları haziran ayında yüzde 3,12 oranında yükselirken, enerji kaleminde yüzde 2,27, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,48 ve enerji-gıda dışı mallarda yüzde 1,31 oranında artış yaşandı.

ENFLASYON YAPISI DEĞİŞİYOR MU?

Uzmanlar, özel kapsamlı TÜFE göstergelerindeki artışların, çekirdek enflasyon eğilimlerine dair önemli sinyaller verdiğini ve fiyat artışlarının artık daha kalıcı nitelikteki kalemlerde yoğunlaştığını belirtiyor. Bu durum, Merkez Bankası’nın para politikası açısından da dikkatle izleniyor.