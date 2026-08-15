Marketten veya manavdan aldığınız elma, muz, avokado gibi meyve ve sebzelerin üzerindeki o minik sticker’ları hemen söküp atanlardansanız büyük bir hatanın eşiğindesiniz. Saydam etiketlerin üzerinde yer alan o gizemli rakamlar, aslında tabağınıza giren gıdanın gerçek yüzünü saniye saniye ifşa ediyor. Rakamların sırası ve başındaki tek bir sayı, yediğiniz ürünün tüm üretim sırrını ortaya çıkarıyor.

MEYVE VE SEBZELERİN KİMLİK KARTI

Süpermarket reyonlarında karşımıza çıkan bu minik etiketler sadece kasada barkod okutulsun diye yapıştırılmıyor. Uluslararası standartlara tabi olan bu PLU (Price Look-Up) kodları, ürünün hangi şartlarda yetiştirildiğini ve üretim kimyasını tüketicilere gösteren birer kimlik kartı niteliği taşıyor. Sağlığını düşünenlerin mutlaka bilmesi gereken bu şifreler, kimyasal ile doğal ürün arasındaki ince çizgiyi çekiyor.

İLK RAKAMI 9 İLE BAŞLIYORSA DİKKAT

Meyvenin üzerindeki etiket 5 haneliyse ve ilk rakamı "9" ile başlıyorsa (Örn: 94011), o ürünün %100 organik yöntemlerle yetiştirildiği anlamına geliyor. Yetiştirilme sürecinde hiçbir sentetik gübre, kimyasal tarım ilacı (pestisit) veya genetiği değiştirilmiş tohum kullanılmadığını kanıtlayan bu kod, reyonda bulabileceğiniz en katıksız ve doğal ürünü seçmenizi sağlıyor.

DİĞER RAKAMLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Gıda alışverişinde sağlığınızı korumak için etiketlerdeki diğer rakamların ne anlama geldiğini bilmek de büyük önem taşıyor:

3 veya 4 İle Başlayan 4 Haneli Kodlar: Ürünün geleneksel tarım yöntemleriyle üretildiğini gösterir. Yetiştirilme aşamasında standart kimyasal gübreler ve tarım ilaçları kullanılmıştır.

8 ile Başlayan 5 Haneli Kodlar: Ürünün Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) teknolojisiyle laboratuvar ortamında müdahaleye uğrayarak üretildiğine işaret eder.

ORGANİK ALIŞVERİŞ İÇİN İLK RAKAM BAKIN

Pazarda veya süpermarkette "organik" etiketiyle yüksek fiyata satılan ürünlerin gerçekten doğal olup olmadığını anlamak için ilk rakama bakmak yeterlidir. Alışveriş esnasında gıdanın kimliğini bu şifrelerle doğrulamak, aileniz ve kendiniz için en güvenilir gıdaya ulaşmanın en pratik yoludur.