Araştırmacılar, kazı alanında üç süslemeli taş stelin doğrudan mezarların yanına ve tarih öncesi bir yol güzergahına yerleştirildiğini belirledi. Bu keşif, uzun yıllardır farklı yorumlara konu olan stellerin hem ölü gömme ritüelleriyle hem de bölgedeki ticaret ve ulaşım ağıyla bağlantılı olduğunu gösteren en güçlü kanıtlardan biri olarak değerlendiriliyor.

MEZARLARI VE ANTİK YOLLARI AYNI ANDA İŞARETLEMİŞLER

Kazılar sırasında bulunan taş anıtların bazılarında savaşçı figürleri, silahlar ve farklı semboller yer alıyor. Araştırmacılara göre bu steller, ölen kişilerin mezarlarını belirgin hale getirirken aynı zamanda bölgeden geçen yolcular için yön gösterici birer işaret görevi de üstleniyordu.

Las Capellanías yerleşiminin, tarih öncesi dönemde insanların ve tüccarların kullandığı önemli bir güzergah üzerinde bulunması, taş anıtların stratejik noktalara bilinçli şekilde yerleştirildiğini düşündürüyor. Böylece anıtlar hem anma amacı taşıyor hem de yol ağı içerisinde dikkat çekici referans noktaları oluşturuyordu.

TARİH ÖNCESİ TOPLUMLAR HAKKINDA YENİ İPUÇLARI SUNUYOR

İber Yarımadası'nda bugüne kadar yüzlerce benzer stel bulunmasına rağmen bunların tam olarak hangi amaçla dikildiği konusunda ortak bir görüş bulunmuyordu. Yeni kazı sonuçları ise mezarlar, yollar ve taş anıtlar arasındaki doğrudan ilişkiyi ortaya koyarak bu tartışmaya önemli bir açıklık getirdi.

Araştırmacılar, elde edilen bulguların Demir Çağı toplumlarının ölüm ritüelleri, bölgesel sınırları ve ulaşım ağlarını nasıl düzenlediğini anlamaya katkı sağlayacağını belirtiyor. Bulguların ilerleyen dönemlerde İber Yarımadası'ndaki diğer stel alanlarının yeniden değerlendirilmesine de yol açabileceği ifade ediliyor.