Forbes, derginin 25’inci yılına özel hazırladığı “En Çok Kazanan Ölü Ünlüler” listesinde bir kez daha Michael Jackson’ı zirvede yer aldı.

Ünlü isim 2009 yılında hayatını kaybetmesinin ardından bugüne kadar toplamda 3,5 milyar dolar gelir elde etti.

Dr. Seuss, listede 85 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. Yazarın kitapları 2024’te 4,8 milyon adet satıldı ve Netflix'te üç yeni dizi projesine konu oldu.

Dünyaca ünlü Pink Floyd grubunun kurucu üyeleri Richard Wright ve Syd Barrett, 2024’te kişi başı 81 milyon dolar kazanç elde etti.

Hip-hop müzik türünün yıldız ismi The Notorious B.I.G., 28 yıl önce hayatını kaybetmesine rağmen markalaşmış mirasıyla gelir yaratıyor. 2025’te kataloğunun yarısının devredilmesiyle 80 milyon dolar kazançla beşinci sırada yer aldı.

Miles Davis, 100. doğum yılı yaklaşırken 21 milyon dolarlık gelirle listeye girdi. Mirasının yüzde 90’ı Reservoir Media tarafından satın alındı; New York Lincoln Center gibi salonlarda anma konserleri düzenleniyor.

Müzik dışı kategorilerde, markalarıyla kazanmaya devam eden efsaneler dikkat çekti. Elvis Presley, 17 milyon dolarlık gelirle yedinci sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıl Graceland malikanesini satmaya yönelik dolandırıcılık girişimi engellenirken, mülk torunu Riley Keough yönetimindeki mirasın elinde kaldı.

Jimmy Buffett, ölümünden sonra bile ticari bir imparatorluk olarak yaşamaya devam ediyor. Margaritaville markası restoranlardan kruvaziyerlere, giyimden tatil köylerine kadar uzanıyor. Buffett’ın mirası, 14 milyon dolarlık gelirle sekizinci sırada yer aldı.

Bob Marley, 13 milyon dolarlık gelirle dokuzuncu sırada. Las Vegas’taki Bob Marley Hope Road gösterisi haftada 29 performans sahneliyor. Reggae ikonunun mirası, 2018’de yayın haklarının bir kısmını Primary Wave’e satmıştı. Bugün kahve, kozmetik, tekstil ve hatta esrar ürünleriyle gelir sağlıyor.

John Lennon, 12 milyon dolarlık kazançla onuncu sırada. HBO’nun yeni belgeseli, Lennon’un 1972’de Yoko Ono’yla verdiği yardım konserini konu alacak. Beatles kataloğu Sony’nin elinde olsa da Lennon’un imaj hakları hâlâ Yoko Ono tarafından yönetiliyor.

Prince, vasiyetsiz ölümü nedeniyle 156 milyon dolarlık servetinin miras davalarıyla anılıyor. Netflix için çekilen dokuz saatlik belgesel hâlâ yayımlanmadı. Buna rağmen 11 milyon dolarlık gelirle listede yer aldı.

Kobe Bryant’ın Nike iş birliğiyle üretilen ayakkabıları, ölümünden beş yıl sonra bile satış rekorları kırıyor. Şirket, 2025 boyunca “Black Mamba” markası altında 12 yeni ürün çıkarmayı planlıyor. Bryant, 10 milyon dolarlık gelirle listenin son sırasında yer aldı.